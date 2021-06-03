Опалубка для стен
Крупнощитовая опалубка включает в себя каркасные щиты, подпорные элементы, болтовые соединения и детали крепежа. Каркасные щиты состоят из несущей металлической рамы, рёбер жёсткости и опалубочной плиты. Рама из замкнутого полого профиля с фасонным гофром предохраняет торцы плиты от повреждений и позволяет соединить элементы в любом месте. Металлический каркас не только обеспечивает необходимую жёсткость конструкции, но и значительно облегчает и ускоряет монтаж модульных элементов.
Опалубка CUP-LOCK
Высота монтажа до 80 метров, несущая способность 6150 кг на вертикальный элемент. Опалубка Cup-Lock (кап-лок) используется при строительстве зданий, мостов, тоннелей, стадионов и прочих проектов с высокими перекрытиями большой толщины. Комплектация зависит от площади плиты перекрытия, толщины плиты и высоты.
Опалубка колонн
Позволяет заливать монолитные колонны квадратной, прямоугольной и круглой формы. Применяются универсальные щиты опалубки, линейные щиты опалубки, металлоконструкции круглой формы, подпорные элементы, болтовые соединения и детали крепежа. Комплектация зависит от высоты и размеров длины, ширины, диаметра колонны.
О компании
ООО «Капитал Строй» сдает в аренду и выкупает опалубку на выгодных условиях. У нас работают лучшие специалисты с высшим техническим и экономическим образованием, профессионалы своего дела.
Миссия
Основная задача предлагаемого нами строительного оборудования: максимально облегчить монтаж и сэкономить время, снизить расходы наших партнеров и соответственно всего строительного процесса.
Аренда строительного оборудования позволяет сэкономить строительным организациям на строительстве и не содержать складские площади для хранения оборудования.
Стоимость услуг
Стоимость аренды строительного оборудования зависит от объема и типа Вашего проекта. Звоните и наши специалисты оперативно рассчитают какой оптимальный объем опалубки нужен по Вашему проекту!
Звоните нам по телефону 8 (499) 501-34-11. Работаем официально, предоставляем всю необходимую документацию в срок.
Доставка
Доставка осуществляется по Москве и Московской области. Другие регионы самовывоз. Сроки доставки зависят от объема и наличия на складе оборудования.
Как арендовать опалубку
Заявка и расчёт
Позвоните нам или оставьте заявку на сайте или пришлите по электронной почте. Мы оперативно рассчитаем Ваш проект и пришлем коммерческое предложение.
Заключение договора
Мы запрашиваем реквизиты и пакет документов для юридических лиц и документы удостоверяющие личность для физических лиц. Подписываем договор аренды и договор поручения на генерального директора (для юр.лиц), оплачиваете аренду, залог и доставку удобным Вам способом.
Отгрузка товара
Можно забрать опалубку самовывозом с нашего склада в г.Красногрске, либо с доставкой на объект.
Возврат опалубки
По окончании работ мы принимаем оборудование на нашем складе по количеству и качеству, подписываем все передаточные документы и возвращаем залоговый платеж.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Преимущества аренды в нашей компании
ОСОБЫЙ ПОДХОД
Индивидуально рассматриваем все потребности клиента. Предлагаем для каждого самый выгодный вариант, как по стоимости, так и по комплектации строительного оборудования.
СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ
Всегда в наличии полный ассортимент элементов опалубки. Парк опалубки постоянно пополняется качественным оборудованием. Оперативно подготавливаем оборудование к использованию, своевременно выполняем ремонт.
СИСТЕМА СКИДОК
Предоставляем скидки при оплате аренды строительного оборудования от 2-х месяцев. А также индивидуальные скидки при оплате аренды на длительный срок. Уточняйте детали у менеджера. ПОДРОБНЕЕ >>
СВОЙ ТРАНСПОРТ
Имеем в наличии транспорт, который оперативно доставит или заберет оборудование как при аренде, так и при обратном выкупе.
ТОП-КВАЛИФИКАЦИЯ
Специалисты компании обладают высокой квалификацией и опытом в области инжиниринга (проектирование, конструирование, строительство и т.п.), менеджмента и управления финансами.
ВСЕ ФОРМЫ РАСЧЁТА
Возможность оплачивать аренду безналичным переводом на расчетный счет организации для юридических лиц, наличным и безналичным расчетом (переводом на карту) для физических лиц.
Закажите бесплатный расчёт опалубки
Наши специалисты ответят в ближайшее время!
Скидки на аренду
Изначально предлагаем выгодные условия по аренде для конечного потребителя. Также можем рассмотреть скидку постоянным партнерам с ежемесячными объемами. Скидка предоставляется индивидуально для каждого партнера.
Есть распродажи строительного оборудования!
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СКИДКА 5%
Оплата аренды за 2 месяца
СКИДКА 10%
Оплата аренды за 3 месяца
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СКИДКА
Оплата аренды за 4 месяца и более
Обратный выкуп
Осуществляем ВЫКУП оборудования со строительных объектов, баз и складских площадок.
Обратный выкуп позволит снизить затраты на складирование оборудования и вернуть финансовые средства.
Условия выкупа
Для оформления услуги достаточно связаться с нами по телефону 8 (499) 501-34-11 и заказать выезд специалиста на ваш строительный объект или склад. После оценки оборудования, сотрудник подготовит коммерческое предложение и договор.
Предложение по обратному выкупу действует на оборудование рабочего состояния. Форма оплаты как безналичным расчетом, так и всеми доступными видами оплат.
Преимущества
Профессиональная и прозрачная оценка состояния оборудования
Честная и юридически оформленная сделка
Оперативная выплата денежных средств
Цены и доставка
Стоимость выкупаемого материала зависит от типа системы, состояния, возраста и количества. Организацию доставки оборудования с объекта на наш склад мы можем взять на себя. Остались вопросы? Позвоните нам!
Как к нам доехать
Россия, Московская область, г. Красногорск, микрорайон Опалиха, ул. Широкая, д.2