Аренда опалубки в Москве и области

Опалубка для стен

Аренда опалубки в Москве и области

Крупнощитовая опалубка включает в себя каркасные щиты, подпорные элементы, болтовые соединения и детали крепежа. Каркасные щиты состоят из несущей металлической рамы, рёбер жёсткости и опалубочной плиты. Рама из замкнутого полого профиля с фасонным гофром предохраняет торцы плиты от повреждений и позволяет соединить элементы в любом месте. Металлический каркас не только обеспечивает необходимую жёсткость конструкции, но и значительно облегчает и ускоряет монтаж модульных элементов.

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Телескопические стойки

Аренда опалубки в Москве и области

Телескопические стойки применяются для монтажа плит перекрытия из бетона. Конструкция состоит из самой телескопической стойки, опорной треноги, унивилки, балки деревянной и фанеры. Комплектация зависит от площади плиты перекрытия, толщины плиты и высоты.

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Опалубка CUP-LOCK

Аренда опалубки в Москве и области

Высота монтажа до 80 метров, несущая способность 6150 кг на вертикальный элемент. Опалубка Cup-Lock (кап-лок) используется при строительстве зданий, мостов, тоннелей, стадионов и прочих проектов с высокими перекрытиями большой толщины. Комплектация зависит от площади плиты перекрытия, толщины плиты и высоты.

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Опалубка колонн

Аренда опалубки в Москве и области

Позволяет заливать монолитные колонны квадратной, прямоугольной и круглой формы. Применяются универсальные щиты опалубки, линейные щиты опалубки, металлоконструкции круглой формы, подпорные элементы, болтовые соединения и детали крепежа. Комплектация зависит от высоты и размеров длины, ширины, диаметра колонны.

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О компании

ООО «Капитал Строй» сдает в аренду и выкупает опалубку на выгодных условиях. У нас работают лучшие специалисты с высшим техническим и экономическим образованием, профессионалы своего дела.

Миссия

Основная задача предлагаемого нами строительного оборудования: максимально облегчить монтаж и сэкономить время, снизить расходы наших партнеров и соответственно всего строительного процесса.

Аренда строительного оборудования позволяет сэкономить строительным организациям на строительстве и не содержать складские площади для хранения оборудования.
Стоимость услуг

Стоимость аренды строительного оборудования зависит от объема и типа Вашего проекта. Звоните и наши специалисты оперативно рассчитают какой оптимальный объем опалубки нужен по Вашему проекту!

Звоните нам по телефону 8 (499) 501-34-11. Работаем официально, предоставляем всю необходимую документацию в срок.

Доставка

Доставка осуществляется по Москве и Московской области. Другие регионы самовывоз. Сроки доставки зависят от объема и наличия на складе оборудования.

Как арендовать опалубку

Заявка и расчёт

Позвоните нам или оставьте заявку на сайте или пришлите по электронной почте. Мы оперативно рассчитаем Ваш проект и пришлем коммерческое предложение.

Заключение договора

Мы запрашиваем реквизиты и пакет документов для юридических лиц и документы удостоверяющие личность для физических лиц. Подписываем договор аренды и договор поручения на генерального директора (для юр.лиц), оплачиваете аренду, залог и доставку удобным Вам способом.

Отгрузка товара

Можно забрать опалубку самовывозом с нашего склада в г.Красногрске, либо с доставкой на объект.

Возврат опалубки

По окончании работ мы принимаем оборудование на нашем складе по количеству и качеству, подписываем все передаточные документы и возвращаем залоговый платеж.

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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Преимущества аренды в нашей компании

ОСОБЫЙ ПОДХОД

Индивидуально рассматриваем все потребности клиента. Предлагаем для каждого самый выгодный вариант, как по стоимости, так и по комплектации строительного оборудования.

СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ

Всегда в наличии полный ассортимент элементов опалубки. Парк опалубки постоянно пополняется качественным оборудованием. Оперативно подготавливаем оборудование к использованию, своевременно выполняем ремонт.

СИСТЕМА СКИДОК

Предоставляем скидки при оплате аренды строительного оборудования от 2-х месяцев. А также индивидуальные скидки при оплате аренды на длительный срок. Уточняйте детали у менеджера. ПОДРОБНЕЕ >>

СВОЙ ТРАНСПОРТ

Имеем в наличии транспорт, который оперативно доставит или заберет оборудование как при аренде, так и при обратном выкупе.

ТОП-КВАЛИФИКАЦИЯ

Специалисты компании обладают высокой квалификацией и опытом в области инжиниринга (проектирование, конструирование, строительство и т.п.), менеджмента и управления финансами.

ВСЕ ФОРМЫ РАСЧЁТА

Возможность оплачивать аренду безналичным переводом на расчетный счет организации для юридических лиц, наличным и безналичным расчетом (переводом на карту) для физических лиц.

Закажите бесплатный расчёт опалубки

Наши специалисты ответят в ближайшее время!

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    Скидки на аренду

    Изначально предлагаем выгодные условия по аренде для конечного потребителя. Также можем рассмотреть скидку постоянным партнерам с ежемесячными объемами. Скидка предоставляется индивидуально для каждого партнера.

    Есть распродажи строительного оборудования!

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    СКИДКА 5%

    Оплата аренды за 2 месяца

    СКИДКА 10%

    Оплата аренды за 3 месяца

    ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СКИДКА

    Оплата аренды за 4 месяца и более

    ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ

    Обратный выкуп

    Осуществляем ВЫКУП оборудования со строительных объектов, баз и складских площадок.

    Обратный выкуп позволит снизить затраты на складирование оборудования и вернуть финансовые средства.
    Условия выкупа

    Для оформления услуги достаточно связаться с нами по телефону 8 (499) 501-34-11 и заказать выезд специалиста на ваш строительный объект или склад. После оценки оборудования, сотрудник подготовит коммерческое предложение и договор.

    Предложение по обратному выкупу действует на оборудование рабочего состояния. Форма оплаты как безналичным расчетом, так и всеми доступными видами оплат.

    Преимущества

    Профессиональная и прозрачная оценка состояния оборудования

    Честная и юридически оформленная сделка

    Оперативная выплата денежных средств

    Цены и доставка

    Стоимость выкупаемого материала зависит от типа системы, состояния, возраста и количества. Организацию доставки оборудования с объекта на наш склад мы можем взять на себя. Остались вопросы? Позвоните нам!

    8 (499) 501-34-11

    Как к нам доехать

    Россия, Московская область, г. Красногорск, микрорайон Опалиха, ул. Широкая, д.2