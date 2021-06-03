О компании

ООО «Капитал Строй» сдает в аренду и выкупает опалубку на выгодных условиях. У нас работают лучшие специалисты с высшим техническим и экономическим образованием, профессионалы своего дела.

Миссия

Основная задача предлагаемого нами строительного оборудования: максимально облегчить монтаж и сэкономить время, снизить расходы наших партнеров и соответственно всего строительного процесса.

Аренда строительного оборудования позволяет сэкономить строительным организациям на строительстве и не содержать складские площади для хранения оборудования.

Стоимость услуг

Стоимость аренды строительного оборудования зависит от объема и типа Вашего проекта. Звоните и наши специалисты оперативно рассчитают какой оптимальный объем опалубки нужен по Вашему проекту!

Звоните нам по телефону 8 (499) 501-34-11. Работаем официально, предоставляем всю необходимую документацию в срок.

Доставка

Доставка осуществляется по Москве и Московской области. Другие регионы самовывоз. Сроки доставки зависят от объема и наличия на складе оборудования.