Для перекрытий на высоте менее 4,5 метров и толщиной менее 40 см.
От 12 руб/м² в сутки за комплект (включая основной слой балки и ламинированную фанеру).
Прайс-лист на аренду опалубки на телескопических стойках
|Наименование
|Цена аренды за месяц, руб.
|Цена аренды за 15 суток, руб.
|Вес, кг.
|Стойка телескопическая 1,7 - 3,1 м.
|100
|65,00
|12,5
|Стойка телескопическая 2,0 - 3,7 м.
|110
|72,00
|14,5
|Стойка телескопическая 2,4 - 4,2 м.
|120
|78,00
|15,7
|Тренога
|50
|33,00
|3,8
|Унивилка
|25
|17,00
|1,7
|Балка БДК (в погонных метрах)
|50
|33,00
|5,8
|Минимальный срок аренды 15 суток
Все цены указаны с учетом НДС, без учета залогового платежа и транспортных услуг. Залоговый платеж в Московском регионе равен стоимости аренды оборудования на 1 месяц, в прочих регионах рассчитывается индивидуально.
При оплате от 2-х месяцев предоставляем скидки!
Плюсы опалубки на телескопических стойках
Для небольших высот и нагрузок
Высота до 4,5 метров и несущая способность 2000 кг на стойку подходит для большинства объектов частного и типового жилого строительства.
Бюджетно и удобно
Наиболее экономное решение и простая система установки и регулировки.
Универсальность использования
Регулировка высоты позволяет использовать одну стойку для залива перекрытий разных высот.
Закажите бесплатный расчёт опалубки
Наши специалисты ответят в ближайшее время!
Телескопические стойки в Москве
Телескопические стойки предназначены для возведения монолитных конструкций и монтажа плит перекрытия из бетона. Они широко применяются на строительных площадках для решения сложных ситуаций. Принцип работы телескопических стоек основан на поддержании конструкции в процессе возведения. Использование оборудования позволяет строить монолитные здания.
Компания «Капитал Строй» предлагает услуги аренды телескопических стоек с доставкой в любую точку города и области. Все конструкции прошли подготовку к использованию, что гарантирует их безопасность в процессе эксплуатации.
Аренда телескопических стоек – особенности использования
Применение конструктивного элемента позволяет быстро возводить монолитные объекты без лишних вложений. Стойки телескопические состоят из нескольких элементов:
Комплектация может варьироваться, с учетом площади перекрытия, а также толщины и высоты плиты.
Ключевые преимущества аренды телескопических стоек в Москве и Московской области:
Компания «Капитал Строй» предлагает телескопические стойки по выгодным ценам. Аренда качественного оборудования для строительных площадок возможна только на договорной основе. Конструкции предоставляются всем клиентам, включая физических и юридических лиц. Условия аренды, включая срок и вспомогательные услуги, определяются в персональном порядке.
Как оформить заявку?
Оформить в аренду стойку телескопическую строительную можно на сайте компании «Капитал Строй» через форму обратной связи или воспользовавшись указанными номерами телефонов.
Мобильная конструкция доставляется специалистами компании в любую точку Москвы и области. Оформить в аренду можно полный комплект стоек с треногами и другими комплектующими. Дополнительно предоставляется раскладка для оборудования.
При возникновении вопросов, специалисты компании помогут подобрать оптимальные стойки, которые справятся с поставленной задачей.
К заказу доступны конструктивные элементы различного типа. Оборудование широко используется для опалубки перекрытий, а также других опорных конструкций в процессе строительства.
Низкая стоимость аренды телескопических стоек в Москве повышает на них спрос. Покупка оборудования требует более крупных затрат. Получить консультацию по аренде и оформить заявку можно по телефону. Запросы принимаются регулярно. Количество оборудования не ограничено.
Как к нам доехать
Россия, Московская область, г. Красногорск, микрорайон Опалиха, ул. Широкая, д.2