Аренда опалубки перекрытий (стойка телескопическая)

Для перекрытий на высоте менее 4,5 метров и толщиной менее 40 см.

От 12 руб/м² в сутки за комплект (включая основной слой балки и ламинированную фанеру).

Аренда опалубки перекрытий (стойка телескопическая)
Телескопическая стойка

Высота от 1,70 до 4,20 метров в зависимости от стойки

Аренда в месяц - от 100 руб/шт
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Аренда опалубки перекрытий (стойка телескопическая)
Тренога

Для дополнительной устойчивости стоек

Аренда в месяц - 50 руб/шт
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Аренда опалубки перекрытий (стойка телескопическая)
Унивилка

Опорный элемент, удерживает балку в нужном положении

Аренда в месяц - 25 руб/шт
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Аренда опалубки перекрытий (стойка телескопическая)
Балка

Несущий элемент, на который укладывается фанера

Аренда в месяц - 50 руб/мп
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Прайс-лист на аренду опалубки на телескопических стойках

Наименование Цена аренды за месяц, руб. Цена аренды за 15 суток, руб. Вес, кг.
Стойка телескопическая 1,7 - 3,1 м. 100 65,00 12,5
Стойка телескопическая 2,0 - 3,7 м. 110 72,00 14,5
Стойка телескопическая 2,4 - 4,2 м. 120 78,00 15,7
Тренога 50 33,00 3,8
Унивилка 25 17,00 1,7
Балка БДК (в погонных метрах) 50 33,00 5,8
Минимальный срок аренды 15 суток

Все цены указаны с учетом НДС, без учета залогового платежа и транспортных услуг. Залоговый платеж в Московском регионе равен стоимости аренды оборудования на 1 месяц, в прочих регионах рассчитывается индивидуально.

При оплате от 2-х месяцев предоставляем скидки!

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Плюсы опалубки на телескопических стойках

Для небольших высот и нагрузок

Высота до 4,5 метров и несущая способность 2000 кг на стойку подходит для большинства объектов частного и типового жилого строительства.

Бюджетно и удобно

Наиболее экономное решение и простая система установки и регулировки.

Универсальность использования

Регулировка высоты позволяет использовать одну стойку для залива перекрытий разных высот.

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    Телескопические стойки в Москве

    Телескопические стойки предназначены для возведения монолитных конструкций и монтажа плит перекрытия из бетона. Они широко применяются на строительных площадках для решения сложных ситуаций. Принцип работы телескопических стоек основан на поддержании конструкции в процессе возведения. Использование оборудования позволяет строить монолитные здания.

    Компания «Капитал Строй» предлагает услуги аренды телескопических стоек с доставкой в любую точку города и области. Все конструкции прошли подготовку к использованию, что гарантирует их безопасность в процессе эксплуатации.

    Аренда телескопических стоек – особенности использования

    Применение конструктивного элемента позволяет быстро возводить монолитные объекты без лишних вложений. Стойки телескопические состоят из нескольких элементов:

  • опорные треноги;
  • унивилки;
  • балки деревянные;
  • фанера ламинированная.

    • Комплектация может варьироваться, с учетом площади перекрытия, а также толщины и высоты плиты.

    Ключевые преимущества аренды телескопических стоек в Москве и Московской области:

  • минимальная стоимость;
  • возможность выбора комплектации;
  • полное сопровождение;
  • выгодные условия сотрудничества.

    • Компания «Капитал Строй» предлагает телескопические стойки по выгодным ценам. Аренда качественного оборудования для строительных площадок возможна только на договорной основе. Конструкции предоставляются всем клиентам, включая физических и юридических лиц. Условия аренды, включая срок и вспомогательные услуги, определяются в персональном порядке.

    Как оформить заявку?

    Оформить в аренду стойку телескопическую строительную можно на сайте компании «Капитал Строй» через форму обратной связи или воспользовавшись указанными номерами телефонов.

    Мобильная конструкция доставляется специалистами компании в любую точку Москвы и области. Оформить в аренду можно полный комплект стоек с треногами и другими комплектующими. Дополнительно предоставляется раскладка для оборудования.

    При возникновении вопросов, специалисты компании помогут подобрать оптимальные стойки, которые справятся с поставленной задачей.

    К заказу доступны конструктивные элементы различного типа. Оборудование широко используется для опалубки перекрытий, а также других опорных конструкций в процессе строительства.

    Низкая стоимость аренды телескопических стоек в Москве повышает на них спрос. Покупка оборудования требует более крупных затрат. Получить консультацию по аренде и оформить заявку можно по телефону. Запросы принимаются регулярно. Количество оборудования не ограничено.

    8 (499) 501-34-11

    Как к нам доехать

    Россия, Московская область, г. Красногорск, микрорайон Опалиха, ул. Широкая, д.2