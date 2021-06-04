Телескопические стойки предназначены для возведения монолитных конструкций и монтажа плит перекрытия из бетона. Они широко применяются на строительных площадках для решения сложных ситуаций. Принцип работы телескопических стоек основан на поддержании конструкции в процессе возведения. Использование оборудования позволяет строить монолитные здания.

Компания «Капитал Строй» предлагает услуги аренды телескопических стоек с доставкой в любую точку города и области. Все конструкции прошли подготовку к использованию, что гарантирует их безопасность в процессе эксплуатации.

Аренда телескопических стоек – особенности использования

Применение конструктивного элемента позволяет быстро возводить монолитные объекты без лишних вложений. Стойки телескопические состоят из нескольких элементов:

опорные треноги;

унивилки;

балки деревянные;

фанера ламинированная.

Комплектация может варьироваться, с учетом площади перекрытия, а также толщины и высоты плиты.

Ключевые преимущества аренды телескопических стоек в Москве и Московской области:

минимальная стоимость;

возможность выбора комплектации;

полное сопровождение;

выгодные условия сотрудничества.

Компания «Капитал Строй» предлагает телескопические стойки по выгодным ценам. Аренда качественного оборудования для строительных площадок возможна только на договорной основе. Конструкции предоставляются всем клиентам, включая физических и юридических лиц. Условия аренды, включая срок и вспомогательные услуги, определяются в персональном порядке.

Как оформить заявку?

Оформить в аренду стойку телескопическую строительную можно на сайте компании «Капитал Строй» через форму обратной связи или воспользовавшись указанными номерами телефонов.

Мобильная конструкция доставляется специалистами компании в любую точку Москвы и области. Оформить в аренду можно полный комплект стоек с треногами и другими комплектующими. Дополнительно предоставляется раскладка для оборудования.

При возникновении вопросов, специалисты компании помогут подобрать оптимальные стойки, которые справятся с поставленной задачей.

К заказу доступны конструктивные элементы различного типа. Оборудование широко используется для опалубки перекрытий, а также других опорных конструкций в процессе строительства.

Низкая стоимость аренды телескопических стоек в Москве повышает на них спрос. Покупка оборудования требует более крупных затрат. Получить консультацию по аренде и оформить заявку можно по телефону. Запросы принимаются регулярно. Количество оборудования не ограничено.